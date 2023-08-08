На территориях Тамбова почти полностью закончили нанесение разметки

Разметку наносят нитрокраской и термопластиком Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове завершаются работы по нанесению дорожной разметки. Мероприятия прошли уже на 95% объектов, где было использовано около 60 тысяч кв.м термопластика и нитрокраски.

- На этой неделе работы проходят в микрорайонах «Радужный» и «Северный». Также обновляется разметка на отдельных участках Советской, Мичуринской, К.Маркса. «Весной дорожный ориентир здесь нанесли нитрокраской, потому что было необходимо провести работы по содержанию дорог. Теперь уже применяем термопластик, который должен прослужить до следующего дорожного сезона,- рассказал начальник службы по безопасности дорожного движения дирекции городских дорог Вячеслав Смирнов.

Работы основного этапа планирую завершить в течение двух недель. Параллельно с ними также стартует обновление разметки в районе учреждений общего и дополнительного образования. Всего таких порядка 100, в том числе в Строителе, Периксе и Покрово-Пригородном. В нормативное состояние в преддверии нового учебного года здесь предстоит привести ориентир пешеходных переходов, искусственные неровности, осевые, краевые, разделительные линии и другие элементы дорожной разметки.

Сначала сотрудники дирекции приступят к работам на менее загруженных участках и постепенно будут приближаться к центру города. Здесь дорожные рабочие трудятся в основном в вечернее и ночное время.