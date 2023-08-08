В Староюрьево прокуратура обязала администрацию отремонтировать дороги на Советской и Первомайской

Прокуратура Староюрьевского района проверила соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и дорожной деятельности. При этом выяснилось, что покрытие проезжей части автомобильных дорог по улицам Советская и Первомайская села Староюрьево имеет многочисленные дефекты в виде выбоин, что не соответствует требованиям ГОСТ.

- Согласно федеральному законодательству к вопросам местного значения относится дорожная деятельность, а ремонт и содержание дорог должны обеспечивать безопасность дорожного движения. В связи с этим, прокуратура в судебном порядке обязала администрацию сельсовета провести ремонт дорог на вышеуказанных улицах, - сообщают в прокуратуре Староюрьевского района.