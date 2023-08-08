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НовостиПроисшествия8 августа 2023 8:34

Под Тамбовом в аварии пострадал 35-летний мужчина

Водитель не справился с управлением и его машина опрокинулась
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Водитель не справился с управлением

Водитель не справился с управлением

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал водитель легкового автомобиля, произошла 7 августа в 20 часов 58 минут в районе дома № 2 «Б» по улице Свободы города Котовска. 35-летний водитель «ВАЗ 21102» не справился с управлением и съехал с дороги в правую по ход движения сторону, после чего машина опрокинулась.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя с травмами на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.