Пьяный тамбовчанин, до смерти забивший 3-месячного ребенка, получил 13 лет колонии строгого режима

Тамбовский районный суд провозгласил приговор в отношении 47-летнего мужчины. Его обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью трехмесячному ребенку, повлекшему его смерть.

Подсудимый жил в Тамбовском районе с сожительницей и двумя малолетними детьми. Мужчина заподозрил, что трехмесячный ребенок не от него, кроме того, малыш часто плакал и мешал ему отдыхать. Поэтому пьяный мужчина четыре дня подряд бил ребенка по жизненно важным органам.

- В результате нанесения этих ударов малолетнему ребенку были причинены телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, и повлекшие смерть, - рассказали в Тамбовском районном суде.

Подсудимый не признал свою вину. Тем не менее, суд пришел к выводу, что вина подсудимого нашла свое полное подтверждение. Мужчина на 13 лет отправится в колонию строгого режима.