В Токарёвке пройдет фестиваль «Птичий двор»

Фестиваль проводится с 2019 года Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Токарёвском муниципальном округе готовятся к проведению фестиваля агротуризма «Птичий двор», который пройдёт 12 августа.

Будут организованы выставки домашней птицы всех видов. Также участники фестиваля представят разные блюда из птичьего мяса, угостят ими гостей праздника.

Программа будет рассчитана на взрослых и детей. Подробнее о фестивале можно узнать в официальной группе Вконтакте https://vk.com/ptichiydvor68.

- Фестиваль агротуризма «Птичий двор» проходит в Токарёвском муниципальном округе с 2019 года, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.