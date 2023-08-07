В Тамбов привезут крест-мощевик из Элисты

Крест будет находиться в Спасо-Преображенском кафедральном соборе

13 августа в 17 часов на Соборной площади у Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова состоится встреча креста-мощевика с частицей Ризы Господней, который будет доставлен из Элистинской епархии.

Крест-мощевик изготовлен в XVI веке. В кресте находятся частицы мощей святых: святителя Иоанна Златоуста; великомученика Георгия Победоносца; великомученика Иакова Персиянина; преподобного Иоанна Дамаскина; преподобного Иоанна Кущника; преподобного Сампсона Странноприимца; мученика Адриана; преподобного Моисея Мурина; преподобного Николы Святоши; преподобного Дамиана Целебника; мученицы Евфимии; великомученика Пантелеимона; мученицы Агафии; мученицы Ирины; святителя Григория Нисского; мученика Трифона; великомученицы Марины; священномученика Василия, епископа Амасийского; мученицы Христины; мученицы Параскевы; мученика Нестора. Крест-мощевик вложен в специально изготовленный крест-киот.

- В период пребывания креста-мощевика в Спасо-Преображенском кафедральном соборе перед ним духовенством Тамбовской епархии будут ежедневно совершаться молебны с чтением акафиста, - сообщают в епархии. - Доступ к святыне будет открыт с 7 до 19 часов.

Проводы креста состоятся 27 сентября в день празднования Воздвижения Животворящего Креста Господня после Божественной литургии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Тамбова.