Тамбовчанка может лишиться машины из-за 35 штрафов за превышение скорости

Авто должницы увезли на спецстоянку

В отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по Тамбову и Тамбовскому району находится исполнительное производство в отношении 33-летней женщины из села Стрельцы. Она накопила 35 штрафов за превышение скорости, оплачивать которые не спешила.

- Судебные приставы установили наличие автотранспортного средства марки ВАЗ-2112, принадлежащего должнице на праве собственности, составили акт описи и наложили арест на движимое имущество, после чего эвакуировали его на спецстоянку, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Если девушка не заплатит 18 тысяч рублей штрафов и 34 тысячи рублей исполнительского сбора, ее автомобиль будет уйдет с молотка.

Фото УФССП по Тамбовской области