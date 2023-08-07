В Моршанске мусорка оказалась рядом с детской площадкой

Прокуратура Моршанска провела проверку по обращению местной жительницы. Женщина пожаловалась на ненадлежащее состояние контейнерной площадки во дворе дома № 18 по ул. Фрунзе.

- В ходе проверки установлено, что контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов расположена вблизи детской площадки, не имеет ограждения, а также уклона для отведения талых и дождевых сточных вод, - рассказали в прокуратуре города Моршанска.

Прокурор города обратился в суд с иском, требуя обязать администрацию перенести контейнерную площадку на расстояние, соответствующее нормативам, и оборудовать ее как положено по закону. Решением суда требования прокурора признаны обоснованными и удовлетворены в полном объеме.