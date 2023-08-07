Тамбовчанин, попадавшийся на кражах, вновь оказался под подозрением

В Тамбовском районе в дежурную часть отдела полиции обратилась потерпевшая, у которой украли ювелирные изделия. Имущество пропало прямо из квартиры женщины. В жилище полицейские обнаружили следы пальцев рук преступника. Подозрение пало на 23-летнего молодого человека из Тамбова. Ранее он уже попадался на кражах.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 158 УК РФ «Кража» в связи со значительностью причиненного ущерба. Похищенные вещи изъяты и возвращены законным владельцам. Ведется дальнейшее расследование, - отметили в УМВД по Тамбовской области.