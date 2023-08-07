Жительница Жердевки оформила кредит в 400 тысяч рублей на умершего отчима

Жердевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летней жительницы Жердевки. Женщину признали виновной в мошенничестве в крупном размере.

На следующий день после смерти отчима обвиняемая оформила на него кредит на 400 тысяч рублей с его телефона при помощи мобильного банка.

- Впоследствии осужденная распорядилась денежными средствами, поступившими на банковскую карту умершего, по своему усмотрению, - сообщают в прокуратуре Жердевского района.

Женщина получила 1 год 6 месяцев лишения свободы.