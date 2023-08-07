Жители десятков улиц Рассказово останутся без света

В администрации города Рассказово сообщили, что по данным АО « ТСК» 10 августа на десятках улицах этого населенного пункта отключат электричество. Ограничения энергоснабжения ждут жителей с 9 по 15 часов по следующим адресам:

ул. Котовского 1-39, 2б, 2к, 2л, 2\1-28, 34-52, 56-82,

ул. Королева 1А-35, 2а, 26-36, 36-60, 37-55,

ул. М. Горького 63а, 117, 147,

ул. Цыплухина 1а, 2а, 2-10,11-99, 12-100, 16-9, 26,

ул. Калинина 2, 4, 15-101, 32-114,

ул. Саратовская 2-60,

ул. Степная 4-6, 28-36,

ул. Циолковского 1-7, 2-22, 9-19, 21-27, 24-38, 29, 31, 35-37,

ул. Газовая 2-12, 3-11, 13-25,

ул. Майская 1-19,

ул. Гвардейская 2-22,

ул. Озерная 1, 9, 4-16, ЗИ-5А, 15-35, 22-36

ул. Бирюзовая 4-12, 18-30, 16-18, 21-31, 115,

ул. Майская 1-15, 2, 8, 10-24,

ул. Попова 1-13, 1-29, 2-14, 2-28,

ул. Державина 2-26, 7-29,

ул. Рахманинова,

ул. Родниковая 9, 9а, 96, 9в, 11, 13,

ул. Герцина 3-19, 4-10, 22-30, 29-37, 38, 40, 41, 43, 46, 48, 50, 52,

ул. Кутузова 3-13, 4а, 5/1, 7, 17-19,18,

ул. 2Я Гвардейская 2-8, 3, 5, 9, 11, 15, 19, 20, 41, 42, 46, 48,

ул. Бунина 1, 9, 11, 15, 6-18,19, 28, 34, 35, 39, 41, 43, 45, 48, 50, 52,

ул. Кольцова 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 20, 22,

ул. Суворова 1, 2, 3, 5, 7,

ул. М. Жукова 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 36, 39, 40, 44,

ул. Тургенева 30, 32, 75,

ул. Чиликина 24,

ул. Обводная 1-31, 2-76, 33-65, 67-159, 78-158,

ул. Светлая 66, 68,

ул. Пойменная.