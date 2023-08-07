Жительница Котовска нашла чужую карту и решила ею воспользоваться

В полицию Котовска с заявлением о краже денег с банковской карты обратилась 53-летняя женщина. Пострадавшая потеряла свою карту, а через некоторое время стала получать на телефон сообщения о покупках.

Сотрудники уголовного розыска установили, что картой расплачивались в аптеке и продуктовом магазине. При просмотре записи с камер видеонаблюдения выяснилось, что две женщины делали покупки при помощи чужой карты. Жительниц Котовска нашли и опросили. Одна из них призналась, что нашла чужую карту и решила ею воспользоваться.

По информации УМВД по Тамбовской области, по данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Ущерб от составил около 1,5 тысяч рублей. Подозреваемая обещает вернуть эти деньги.