Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 августа 2023 14:00

Жительница Котовска нашла чужую карту и решила ею воспользоваться

Возбуждено уголовное дело о краже
Марина МАКОВЛЕВА

В полицию Котовска с заявлением о краже денег с банковской карты обратилась 53-летняя женщина. Пострадавшая потеряла свою карту, а через некоторое время стала получать на телефон сообщения о покупках.

Сотрудники уголовного розыска установили, что картой расплачивались в аптеке и продуктовом магазине. При просмотре записи с камер видеонаблюдения выяснилось, что две женщины делали покупки при помощи чужой карты. Жительниц Котовска нашли и опросили. Одна из них призналась, что нашла чужую карту и решила ею воспользоваться.

По информации УМВД по Тамбовской области, по данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Ущерб от составил около 1,5 тысяч рублей. Подозреваемая обещает вернуть эти деньги.