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НовостиОбщество7 августа 2023 13:37

Из-за аномальной жары в Тамбове стали усиленно поливать цветы и деревья

Ежедневно на эти цели расходуют около 100 кубометров воды
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Растения тоже страдают от жары

Растения тоже страдают от жары

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В период высоких температур от жары страдают не только люди, но и растения. В такую погоду, которая стоит в последние дни, озеленители города усиленно поливают цветники, посаженные весной кустарники и деревья и даже газоны. Полив проходит с 5 до 10 часов.

- Если температура воздуха поднимается выше +25°C, то капли воды начинают работать как линзы. Это может привести к ожогам растений, - объясняет главный агроном дирекции благоустройства и озеленения Надежда Новикова.

Одному дереву за раз необходимо 50 литров воды, кустарнику — 20–30 литров. Для цветников предусмотрена норма в 40 литров на 1 кв.м.

- Особенно в засушливую погоду страдают растения в вазонах и малых архитектурных формах, так как у них очень маленькая площадь питания. Их, как и все городские цветники, мы поливаем ежедневно. Вновь посаженные кустарники и деревья стараемся увлажнять через день, а газоны - по необходимости, - добавляет главный агроном.

На полив в городе ежедневно расходуют порядка ста кубометров воды.