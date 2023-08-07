Из-за аномальной жары в Тамбове стали усиленно поливать цветы и деревья

Растения тоже страдают от жары Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В период высоких температур от жары страдают не только люди, но и растения. В такую погоду, которая стоит в последние дни, озеленители города усиленно поливают цветники, посаженные весной кустарники и деревья и даже газоны. Полив проходит с 5 до 10 часов.

- Если температура воздуха поднимается выше +25°C, то капли воды начинают работать как линзы. Это может привести к ожогам растений, - объясняет главный агроном дирекции благоустройства и озеленения Надежда Новикова.

Одному дереву за раз необходимо 50 литров воды, кустарнику — 20–30 литров. Для цветников предусмотрена норма в 40 литров на 1 кв.м.

- Особенно в засушливую погоду страдают растения в вазонах и малых архитектурных формах, так как у них очень маленькая площадь питания. Их, как и все городские цветники, мы поливаем ежедневно. Вновь посаженные кустарники и деревья стараемся увлажнять через день, а газоны - по необходимости, - добавляет главный агроном.

На полив в городе ежедневно расходуют порядка ста кубометров воды.