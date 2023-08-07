При проверке организации питания в школах Тамбовской области выявлено 94 нарушения

В Тамбовской области в прошлом учебном году 461 школа была охвачена горячим питанием.

- Всего за указанный срок проведено 424 проверки в отношении общеобразовательных организаций и 1325 лабораторно-инструментальных исследований. По результатам профилактических визитов и внеплановых мероприятий по надзору в адрес юридических лиц выдано 24 предписания со сроком исполнения до 31.08.2023 года. Всего выявлено 94 нарушения, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.

Также было проверено 40 поставщиков, в том числе 27 из Тамбова, Котовска и Тамбовского района.