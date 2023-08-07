Житель Мичуринска взял 150 тысяч за помощь в получении прав, но экзамен женщина так и не сдала

В Мичуринске сотрудники уголовного розыска получили заявление о мошенничестве от 53-летней местной жительницы. Удалось установить, что к преступлению причастен 42-летний мужчина.

Пострадавшая по совету знакомых обратилась к жителю Мичуринского района за помощью в получении водительских прав. Тот похвалился связями в ГИБДД и пообещал помочь за определенную сумму. Женщина передала подозреваемому 150 тысяч рублей. Но сдать экзамены так и не смогла, причем несколько раз. После этого она потребовала объяснений у "решалы".

- Последний постоянно ссылался на сложное положение и обстоятельства, все время переносил встречи и говорил о необходимости еще немного подождать. Устав ждать, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время устанавливаются другие пострадавшие от преступных действий мужчины. Никаких связей в ГИБДД у него нет. Деньги потерпевшей он не вернул. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.