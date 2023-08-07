В Тамбове директор фирмы судился с мукомольным предприятием за несуществующее зерно

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора фирмы. Мужчину обвиняют в покушении на мошенничество с использованием служебного положения.

Обвиняемый изготовил договор хранения и актов о приеме-передаче пшеницы с недостоверными сведениями о передаче на хранение мукомольному предприятию зерна на общую сумму свыше 15 млн рублей. После этого он обратился в Арбитражный суд с заявлением о взыскании убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательства по фиктивному договору хранения зерна.

- Довести свой преступный умысел до конца мужчина не смог, поскольку в ходе рассмотрения дела Арбитражным судом установлен факт отсутствия поступления зерна на хранение, а договор признан мнимой сделкой. В удовлетворении исковых требований отказано. Таким образом, под предлогом исполнения договорных обязательств, обвиняемый пытался похитить свыше 15 млн рублей, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.