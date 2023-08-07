В Мичуринске появились новые дорожные знаки

В целях антитеррористической защищенности на участке улицы Красноармейская (от пересечения с ул. Интернациональной до пересечения с ул. Гагарина) наукограда ограничили движение на прилегающей территории военкомата. Здесь установили знаки «Движение запрещено» и «Остановка запрещена».

Рядом со школой №18 им Э.Д. Потапова появился «Пешеходный переход». Соответствующий знак установлен на пересечении улиц Советской и Революционной. «Остановка запрещена по двум сторонам улицы» на Прибрежной, знак действует до пересечения с улицей Береговой.

- Кроме того, мичуринцы теперь не смогут припарковать свой транспорт в районе ДК «Авангард» на Липецком шоссе, - сообщает пресс-служба администрации наукограда.