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НовостиПроисшествия7 августа 2023 13:04

15-летний тамбовчанин не справился с управлением мопедом и попал в аварию

Подростка с травмами отвезли в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Подростка отвезли в больницу

Подростка отвезли в больницу

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний, произошла 6 августа в 0 часов 5 минут в поселке Карай Пущино Инжавинского района в районе дома №14 по улице Центральная. 15-летний подросток, управляя мопедом «MOTOLAND» не справился с управлением и опрокинулся.

- В результате дорожно-транспортного происшествия подростка с травмами доставили в Тамбовскую областную детскую киническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.