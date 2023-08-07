15-летний тамбовчанин не справился с управлением мопедом и попал в аварию

Подростка отвезли в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний, произошла 6 августа в 0 часов 5 минут в поселке Карай Пущино Инжавинского района в районе дома №14 по улице Центральная. 15-летний подросток, управляя мопедом «MOTOLAND» не справился с управлением и опрокинулся.

- В результате дорожно-транспортного происшествия подростка с травмами доставили в Тамбовскую областную детскую киническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.