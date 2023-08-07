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НовостиПроисшествия7 августа 2023 10:15

Три человека, в том числе 5-летняя девочка, получили травмы в аварии на тамбовской трассе

Водитель потерял управление машиной
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В больнице оказались двое взрослых и ребенок

В больнице оказались двое взрослых и ребенок

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали три человека, в том числе 5-летняя девочка, произошла 5 августа в 3 часа 55 минут на 399 километре автодороги «Орел-Ливны-Липецк-Тамбов» Тамбовского района. 22-летний летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2110», не справился с управлением и съехал с дороги в левый противоположный по ходу движения кювет, после чего машина опрокинулась.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя, его 25-летнюю пассажирку, а также находившегося в салоне ребенка на автомобилях скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки и Тамбовскую областную детскую киническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.