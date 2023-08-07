В Тамбовской области под колесами иномарки погиб водитель электровелосипеда

Мужчина погиб на месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария со смертельным исходом произошла 4 августа в 20 часов 43 минут на 11 километре автодороги «Мичуринск-Липецк» Мичуринского района. 52-летний мужчина, управляя автомобилем «DODGE GRAND CARAVAN» столкнулся с движущимся в попутном направлении велогибридом с подвесным электромотором, которым управлял 67-летний мужчина.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель велогибрида от полученных травм скончался до приезда скорой помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.