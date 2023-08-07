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НовостиОбщество7 августа 2023 8:00

Тамбовские судебные приставы выдворили из России двоих нелегалов

Гражданке Нигерии и гражданину Армении на 5 лет запрещен въезд в страну
Марина МАКОВЛЕВА
Иностранцев сопроводили до пункта пропуска в Домодедово

Иностранцев сопроводили до пункта пропуска в Домодедово

Тамбовские судебные приставы по решению суда выдворили из Тамбовской области гражданку Нигерии и гражданина Армении.

В УФССП России по Тамбовской области на исполнение поступили два решения суда о выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан, которые находились в стране нелегально.

- Судебные приставы отделения специального назначения исполнили постановление суда и препроводили гражданку Нигерии и гражданина Армении к пункту пропуска через государственную границу Российской Федерации — аэропорту Домодедово. После принудительного выдворения запрет на въезд в Россию для данных иностранцев будет действовать в течение 5 лет, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Фото УФССП России по Тамбовской области