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НовостиОбщество7 августа 2023 7:30

В Котовске возможно временное отключение электроэнергии

Ограничение связано с ремонтными работами
Марина МАКОВЛЕВА
Работы продлятся до 11 августа

Работы продлятся до 11 августа

С 7 по 11 августа в Котовске могут проходить отключения света. Это связано с ремонтными работами на сетях.

- Организацией "Котовская ТЭЦ" для проведения ремонта будет выведен из работы трансформатор связи № 2. Вследствие этого ограничивающая автоматика может отключать питающие фидеры "ТСК-1", "ТСК-2", "КЗНМ", "ДКЗ-3". Во избежание срабатывания автоматики по полному отключению фидеров с 7 по 11 августа возможно ограничение потребителей города по пользованию электроэнергией, - рассказали в администрации города Котовска.

Фото администрации города Котовска