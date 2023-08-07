Тамбовчанин, устроивший ДТП на угнанном комбайне, получил 2,5 года колонии

Тамбовский районный суд вынес приговор по факту угона и управления автомобилем в нетрезвом состоянии. В преступлениях обвинялся житель Притамбовья.

Мужчина угнал с территории предприятия в Тамбовском районе сельскохозяйственную спецтехнику стоимостью более 9 млн рублей и врезался в стоящий автомобиль. Сумма ущерба транспорту, которым управлял подсудимый, составила более 7 млн рублей. Приехавшие на место аварии сотрудники ДПС установили, что мужчина пьян.

- При этом, ранее он был судимым за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), - сообщают в Тамбовском районном суде.

Подсудимый признал себя виновным. По совокупности преступлений мужчину приговорили к 2 годам 6 месяцам в колонии общего режима и лишили прав на 3 года.