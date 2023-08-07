В Тамбове отключат свет на 9 улицах

8 августа в связи с проведением ремонтных работ будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.

По информации администрации города Тамбова, на время ремонтных работ в трансформаторной подстанции с 9.00 до 11.30 будут обесточены:

- ул. Рылеева, д. 86-90;

- ул. Социалистическая, д. 85Б.

На время ремонта воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:

- ул. Серова, д. 24-107;

- ул. Районная, д. 2-24.

На время работ по наладке релейной защиты в трансформаторной подстанции с 9.00 до 11.30:

- ул. Васильковая, д. 3А-3Р;

- ул. Рязанова, д. 1-25;

- ул. Гвардейская, д. 28-30А;

- ул. Цветочная, д. 8Б-8Н;

- ул. Бабарыкина, д. 57-65.