В Тамбовской области будут судить гендиректора фирмы, который незаконно завладел муниципальным имуществом стоимостью 28 миллионов

В прокуратуре Мичуринска утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Комплексные коммунальные системы» Олега Утешева. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями).

По версии следствия, в период с мая 2016 по январь 2020 года Утешев незаконно завладел ликвидным муниципальным имуществом ДК «Авангард», стоимостью свыше 28 миллионов рублей. Тем самым он причинил муниципальному образованию имущественный ущерб.

Ранее в 2020 году вынесен приговор бывшему главе г. Мичуринск, который был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем в последующем отчуждение этого муниципального имущества в пользу Утешева.

- Для возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемого, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Уголовное дело по существу рассмотрит Мичуринский городской суд.