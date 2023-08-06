Житель Тамбовской области нечаянно довел односельчанина до смерти

48-летнего жителя Староюрьевского района подозревают в гибели односельчанина. Следователи возбудили уголовное дело.

По версии регионального СУ СКР, между знакомыми на почве ревности произошел словесный конфликт. Ссора переросла в драку, во время которой мужчина сильно избил соседа по различным частям тела, в том числе и по голове. Через несколько дней 46-летний потерпевший из-за ухудшения самочувствия попал в больницу Тамбова. Где позже скончался от черепно-мозговой травмы.

Вину в преступлении подозреваемый признал полностью. Его отправили под стражу. Расследование продолжается.