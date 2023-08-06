В Тамбовской области утонул 21-летний парень

Фото из архива "КП".
Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
Еще одно ЧП на воде случилось в Тамбовской области 5 августа. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, звонок от очевидцев поступил в 16.50. В пруду «Озерный», расположенный в 2,5 км от села Верхнее Нащекино Бондарского района, тонул человек.
Когда спасатели прибыли на место оказалось, что 18-летнего парня вытащили местные жители. Однако второй юноша, 21 года, ушел под воду. Как уточнили в ведомстве, молодые люди находились в месте не оборудованном и не предназначенном для купания.
Чтобы избежать трагедий, спасатели просят соблюдать правила безопасности:
- купайтесь только на специально оборудованных пляжах;
- не заплывайте далеко, т.к. можно не рассчитать своих сил;
- не входите, не прыгайте в воду после длительного пребывания на солнце;
- не купайтесь пьяным;
- не пытайтесь бороться с течением. Плывите по нему, постепенно, под небольшим углом, приближаясь к берегу;
- не теряйтесь, даже если вы попали в водоворот. Наберите побольше воздуха в легкие, погрузитесь в воду и, сделав сильный рывок в сторону, всплывайте.
В случае несчастного случая звоните в экстренные службы по номерам «112» или «101».