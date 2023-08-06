В Тамбовской области утонул 21-летний парень

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Еще одно ЧП на воде случилось в Тамбовской области 5 августа. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, звонок от очевидцев поступил в 16.50. В пруду «Озерный», расположенный в 2,5 км от села Верхнее Нащекино Бондарского района, тонул человек.

Когда спасатели прибыли на место оказалось, что 18-летнего парня вытащили местные жители. Однако второй юноша, 21 года, ушел под воду. Как уточнили в ведомстве, молодые люди находились в месте не оборудованном и не предназначенном для купания.

Чтобы избежать трагедий, спасатели просят соблюдать правила безопасности:

- купайтесь только на специально оборудованных пляжах;

- не заплывайте далеко, т.к. можно не рассчитать своих сил;

- не входите, не прыгайте в воду после длительного пребывания на солнце;

- не купайтесь пьяным;

- не пытайтесь бороться с течением. Плывите по нему, постепенно, под небольшим углом, приближаясь к берегу;

- не теряйтесь, даже если вы попали в водоворот. Наберите побольше воздуха в легкие, погрузитесь в воду и, сделав сильный рывок в сторону, всплывайте.

В случае несчастного случая звоните в экстренные службы по номерам «112» или «101».