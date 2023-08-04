В Тамбовской области фермеры присвоили убежавших у соседа овец

С территории хозяйства в Токаревском районе пропало 37 овец. Животные ушли, воспользовались слабыми запорами. Хозяин не смог найти их самостоятельно и обратился за помощью в полицию. Полицейские выяснили, что овец нашел владелец фермерского хозяйства из Мордовского района и на время оставил их себе.

- Мужчина стал обзванивать своих соседей и интересоваться пропавшими животными. Двое его коллег из Знаменского района решили воспользоваться ситуацией и присвоить найденных животных. В тот же день мужчины приехали на машине, забрали овец к себе. 29 овец к моменту приезда сотрудников уголовного розыска уже были разделаны и перепроданы. 8 оставшихся овец оперативники изъяли, в дальнейшем передали законному владельцу, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело о краже. Причиненный ущерб подсчитывается.