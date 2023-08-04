В Мичуринском округе владельца заросшего земельного участка оштрафовали на 20 тысяч рублей

Хозяин и землей не пользуется, и штраф не платит

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям оштрафовало владельца сельскохозяйственного участка за его зарастание еще в прошлом году. Однако хозяин 80 га на территории Мичуринского округа не оплатил 20 тысяч рублей в срок.

- Управлением возбуждено административное производство по ст. 20.25 КоАП РФ — уклонение от исполнения административного наказания, материалы которого были направлены в службу судебных приставов для принятия мер административного воздействия, - рассказали в ведомстве.

Только с помощью судебных приставов штраф удалось взыскать в полном объеме.

Фото управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям