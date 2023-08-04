Житель Тамбовской области продал мотоцикл с перебитым идентификационным номером

В Тамбовской области суд взыскал деньги в пользу покупателя, который приобрел мотоцикл с измененной первоначальной идентификационной маркировкой.

Житель Альметьевска Республики Татарстан и житель Пичаевского района заключили договор купли-продажи мотоцикла марки «HONDA». Новый владелец обратился ГИБДД в своем регионе, чтобы перерегистрировать транспортное средство на свое имя, но ему отказали. Эксперт-криминалист обнаружил, что рама и номер двигателя мотоцикла имеют изменения, это подтвердила автотехническая экспертиза.

Было возбуждено уголовное дело о подделке или уничтожении идентификационного номера транспортного средства. Покупатель потребовал от продавца расторжения договора купли-продажи и возврата денег, но тот отказался. Тогда покупатель обратился в Пичаевский районный суд, требуя вернуть ему уплаченные за мотоцикл 400 тысяч рублей. Суд согласился с доводами истца.

- Судебная коллегия по гражданским делам Тамбовского областного суда, исследовав доводы апелляционной жалобы, представленные материалы дела, пришла к выводу о законности и обоснованности принятого решения. Судебная коллегия отметила, что спорный мотоцикл был продан ответчиком истцу с измененными номерными агрегатами, что препятствует законному пользованию данным мотоциклом, соответственно, такое транспортное средство не может быть признано товаром надлежащего качества, пригодным для целей своего использования, - отметили в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.