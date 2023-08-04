Тамбовчанин из ревности пытался убить приятеля

В Ленинском МСО СУ СКР по Тамбовской области СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя, которого обвиняют в совершении преступления по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Следствие установило, что днем 11 июня у обвиняемого в гостях находился его 34-летний приятель. В процессе общения между мужчинами произошел словесный конфликт, возникший на почве ревности к знакомой гостю женщине. Разозлившись, гость ударил хозяина по лицу, после чего последний ножом нанес удар в живот потерпевшего. После этого обвиняемый начал оказывать потерпевшему необходимую медицинскую помощь, а также вызвал бригаду скорой медицинской помощи.

- Свою вину в совершении преступления мужчина признал в полном объеме, в содеянном раскаивается. На время следствия обвиняемому избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.