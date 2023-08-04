Дольщики Кавказской, 1Б в Тамбове пролучили ключи от квартир

Долгострой ввели в эксплуатацию

После почти 6-летнего ожидания, 4 августа, жители долгостроя на ул. Кавказская, 1Б, получили ключи от своих квартир.

Напомним, строительство многоэтажки в октябре 2014 года. Сдать ее собирались в сентябре 2017 года, потом сроки сдвинули на первый квартал 2018 года. А потом строительство вовсе остановилось. Обманутыми дольщиками стали 138 семей. В прошлом году удалось завершить первый этап строительства. Тогда квартиры получили жильцы 81-й квартиры. Сейчас, как рассказали в пресс-службе правительства Тамбовской области, ключи получили все дольщики долгостроя.