В Тамбове откроется мемориальная доска фронтовику Илье Ивановичу Вокину

Мемориальная доска разместится на доме, где жил ветеран

5 августа в Тамбове состоится открытие мемориальной доски, посвященной ветерану Великой Отечественной войны, Почетному гражданину города Тамбова Илье Ивановичу Вокину. В этот день исполняется 100 лет со дня рождения фронтовика.

- Принять участие в мероприятии могут все желающие. Торжественная церемония открытия начнется в 11.00 по адресу ул. Советская, 180, - сообщают в администрации города Тамбова.

На время проведения торжественной церемонии открытия мемориальной доски для обеспечения безопасности дорожного движения в Тамбове будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств с 22.00 4 августа до окончания мероприятия 5 августа:

- по нечетной стороне улицы 1-й Полковой, в 45-метровой зоне от пересечения с улицей Советской;

- по четной стороне улицы 1-й Полковой, в 25-метровой зоне от пересечения с улицей Советской.

Фото администрации города Тамбова