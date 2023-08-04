Тамбовчанин с ножом напал на сына

В прокуратуре Гавриловского района утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По версии следствия, в середине июня этого года ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за произошедшей ссоры нанес два удара кухонным ножом в область грудной клетки своему 39-летнему сыну.

Мужчине были причинены телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

- После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направлено в Гавриловский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - За совершение такого преступления предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.