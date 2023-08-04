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НовостиОбщество4 августа 2023 9:40

11-летнему тамбовчанину, покусанному бродячими собаками, выплатят 20 тысяч рублей компенсации

Права ребенка защитила прокуратура
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Советского района Тамбова проверила исполнение законодательства об ответственном обращении с животными.

- 11-летнего мальчика во время прогулки на детской площадке во дворе домов покусали бездомные собаки. После нападения собак пострадавший обратился за медицинской помощью с диагнозом: множественные ссадины поясничного отдела спины, укушен бродячей собакой, - рассказали в прокуратуре Советского района.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с администрации города компенсации морального вреда в размере 20 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования прокурора.