Жительница Сосновского района незаконно получала выплаты на ребенка

Представитель прокуратуры Сосновского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 47-летней местной жительницы. Женщину признали виновной в мошенничестве при получении выплат.

Подсудимая подала заявление на ежемесячную выплату на ребенка от 8 до 17 лет, которую ей назначили на год. Через некоторое время суд лишил женщину родительских прав, но деньги ей продолжали приходить. В итоге женщина незаконно получила около 28 тысяч рублей.

- Приговором мирового судьи Сосновского района виновной назначено наказание в виде ограничения свободы. Также удовлетворен иск прокурора о взыскании в доход Российской Федерации ущерба, причиненного преступлением, - рассказали в прокуратуре Сосновского района.