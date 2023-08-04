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НовостиПроисшествия4 августа 2023 9:00

Жительница Сосновского района незаконно получала выплаты на ребенка

Женщину лишили родительских прав, но отказываться от денег она не спешила
Марина МАКОВЛЕВА

Представитель прокуратуры Сосновского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 47-летней местной жительницы. Женщину признали виновной в мошенничестве при получении выплат.

Подсудимая подала заявление на ежемесячную выплату на ребенка от 8 до 17 лет, которую ей назначили на год. Через некоторое время суд лишил женщину родительских прав, но деньги ей продолжали приходить. В итоге женщина незаконно получила около 28 тысяч рублей.

- Приговором мирового судьи Сосновского района виновной назначено наказание в виде ограничения свободы. Также удовлетворен иск прокурора о взыскании в доход Российской Федерации ущерба, причиненного преступлением, - рассказали в прокуратуре Сосновского района.