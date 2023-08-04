Тамбовчанина на три года отправили в колонию-поселение за наезд на пешехода и побег с места ДТП

В Знаменском районном суде вынесли приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего местного жителя, которого признали виновным в преступлении по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места ДТП).

В суде установлено, что вечером 26 декабря 2021 года, управляя машиной, мужчина двигался по автодороге Р-22 «Каспий» - с. Александровка, проходящей по ул. Советской с. Александровка. В пути следования, нарушив правила дорожного движения, он совершил наезд на пешехода - 54-летнего мужчину, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

- В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.