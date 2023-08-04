На кладбищах Мучкапского района выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства

Прокуратура Мучкапского района проверила соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Как выяснилось, администрации 7 сельсоветов не обустроили контейнерные площадки на общественных кладбищах как того требует закон. На площадках не предусмотрен уклон для отведения талых и дождевых вод, нет ограждения.

Прокуратура направила в суд 7 исковых заявлений, требуя обязать руководство территорий устранить нарушения.

- Оценив и исследовав материалы дел суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме, - отметили в прокуратуре Мучкапского района.