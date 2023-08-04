В Тамбове нашли тайники с героином

В свертках нашли более 4 грамм героина Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбове сотрудники наркоконтроля за минувшие сутки обнаружили 2 тайника с запрещенными веществами. Как выяснилось, наркотики разместил ранее задержанный 32-летний гражданин из ближнего зарубежья, который в данный момент находится в следственном изоляторе. Экспертиза показала, что в свертках находилось 4,12 грамма героина.

- В настоящее время ведется документирование преступной деятельности, устанавливаются другие факты незаконного оборота наркотических веществ на территории областного центра, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.