В Тамбовской области температура воздуха поднимется до 34 градусов

По данным синоптиков, с 5 по 7 августа во второй половине дня на территории Тамбовской области ожидается повышение температуры воздуха до 30-34°. В ГУ МЧС по региону рекомендуют жителям области соблюдать все меры безопасности и защищаться от перегрева: днем закрывайте окна и ставни (если есть), особенно если окна выходят на солнечную сторону. Открывайте окна и ставни на ночь (если это безопасно), когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении.Если ваше жилище оборудовано кондиционером, закрывайте окна и двери.