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НовостиПроисшествия4 августа 2023 7:18

Тамбовчанка получила травму плеча при падении в автобусе

Женщину отвезли в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Пассажирка получила травму плеча

Пассажирка получила травму плеча

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП, в котором пострадала пассажирка автобуса, произошло 3 августа в 6 часов 04 минуты в районе дома №105А по улице Советской города Тамбова. 48-летний мужчина, управляя автобусом «ЛИАЗ 529353» допустил падение в салоне 60-летней пассажирки.

- Пострадавшую с травмой плеча на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.