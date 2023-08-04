Тамбовчанка получила травму плеча при падении в автобусе

Пассажирка получила травму плеча Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП, в котором пострадала пассажирка автобуса, произошло 3 августа в 6 часов 04 минуты в районе дома №105А по улице Советской города Тамбова. 48-летний мужчина, управляя автобусом «ЛИАЗ 529353» допустил падение в салоне 60-летней пассажирки.

- Пострадавшую с травмой плеча на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.