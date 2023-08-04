В Тамбовском округе обнаружено загрязнение почвы отходами сахарного производства

Загрязнение сельскохозяйственных земель наказуемо

В управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям поступило сообщение о захламлении верхнего плодородного слоя почвы отходами производства. Специалисты осмотрели участок сельскохозяйственного назначения на территории Богословского сельского совета Тамбовского муниципального округа.

- По результатам осмотра было установлено, что на части указанного земельного участка, площадью 0,2 га перекрыт верхний плодородный слой почвы дефекационной грязью – отходами сахарного производства, - рассказали в Тамбовском Россельхознадзоре.

Образцы почвы были направлены на исследования в Белгородскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» для определения остаточного количества пестицидов. За уничтожение плодородного слоя сельхозугодий предприятие могут оштрафовать или приостановить его деятельность на срок до 90 суток.

Фото управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям