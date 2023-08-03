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НовостиОбщество3 августа 2023 14:20

В Тамбовском районе проведут богослужение в день памяти великомученика Пантелеимона

Для верующих в Беломестную Двойню будут пущены специальные автобусы
Марина МАКОВЛЕВА
На богослужение будет принесена старинная икона святого великомученика Пантелеимона

На богослужение будет принесена старинная икона святого великомученика Пантелеимона

9 августа в 8.00 в Пантелеимоновском скиту, расположенном близ села Беломестная Двойня Тамбовского района, будет совершена Божественная литургия под открытым небом, которую возглавит митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

- На богослужение будет принесена старинная икона святого великомученика Пантелеимона, написанная в русском монастыре на святой Афонской горе в 1899 году. После Литургии состоится молебен с крестным ходом на монастырское озеро, где будет совершено освящение воды, после которого все желающие смогут погрузиться в воды освященного озера, - рассказали в Тамбовской епархии.

К месту богослужения можно будет добраться на автобусах. Отправление из Тамбова от Спасо-Преображенского кафедрального собора с 6.00 до 7.30 утра. Обратные рейсы запланированы с 10.30 до 12.00. Стоимость проезда в оба конца для одного пассажира - 200 рублей.

Фото Тамбовской епархии