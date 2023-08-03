Тамбовчанин перевел деньги за кроссовки продавцу, но товар не получил

В полицию Тамбова обратился 36-летний местный житель. Он сообщил о мошенничестве. Мужчина прочитал на сайте продаж заманчивое предложение и созвонился с продавцом кроссовок, а затем перевел деньги за товар на указанный банковский счет. Оформить сделку окончательно незнакомец пообещал после получения денег. Но, когда перевод поступил, он перестал выходить на связь.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что продавец был из другого региона. Личность подозреваемого удалось установить. Им оказался 20-летний житель Самары.

- Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 159 УК РФ «Мошенничество», ведется дальнейшее расследование, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.