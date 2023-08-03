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НовостиПроисшествия3 августа 2023 11:21

23-летнего тамбовчанина будут судить за распространение наркотиков

Молодой человек пытался продавать запрещенные вещества через "закладки"
Марина МАКОВЛЕВА

В Кирсановской межрайонной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего тамбовчанина. Молодого человека обвиняют в совершении 5 покушений на незаконный сбыт наркотиков через интернет.

- По версии следствия, в апреле 2023 года обвиняемый незаконно приобрел наркотическое средство для последующего распространения бесконтактным способом наркопотребителям за плату. С этой целью он перевез наркотики в Кирсанов, где, успев сделать несколько тайников-закладок, он был задержан сотрудниками полиции. Из незаконного оборота правоохранители изъяли свыше 330 граммов наркотиков, - рассказали в Кирсановской межрайонной прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Кирсановский районный суд для рассмотрения по существу.