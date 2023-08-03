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НовостиПроисшествия3 августа 2023 10:01

Тамбовчанину грозит 10 лет лишения свободы за нападение на знакомого

Мужчина ударил гостя в живот кухонным ножом
Марина МАКОВЛЕВА
Обвиняемый во время ссоры схватился за кухонный нож

Обвиняемый во время ссоры схватился за кухонный нож

В прокуратуре Советского района Тамбова утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего тамбовчанина. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Обвиняемый, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, выпил у себя дома и поссорился со знакомым. Мужчина схватил кухонный нож и ударил гостя в живот.

- Преступными действиями потерпевшему были причинены телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. В дальнейшем потерпевшему была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь, - рассказали в прокуратуре Советского района города Тамбова.

Расследование уголовного дела завершено, прокурор признал собранные доказательства достаточными для направления дела в суд. Тамбовчанину грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время он содержится под стражей.

Фото прокуратуры Советского района города Тамбова