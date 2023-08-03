На Тамбовщине пройдут проверки водителей на трезвость

4 августа сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки водителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

В региональном УГИБДД напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, статьей 12.8 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении (ст. 264.1 УК РФ) сумма штрафа составит от 200 до 300 тысяч рублей, а нарушитель рискует отправиться в места лишения свободы на срок до двух лет.

- Если вы располагаете информацией о водителе, который находится в состоянии опьянения, незамедлительно обращайтесь в Дежурную часть УГИБДД УМВД России по Тамбовской области по «телефону доверия» 89202361111 или 8(4752)534067. При этом необходимо сообщить марку, цвет автомобиля, его государственный номер и примерное направление движения, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.