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НовостиОбщество3 августа 2023 12:15

Власти Бондарского района обязали обеспечить жителей дорогами, указателями улиц, а ткже ликвидировать свалки и обработать территории от клещей

Суд удовлетворил 42 иска прокуратуры к местным сельсоветам
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Бондарском районном суде с 17 по 25 июля удовлетворили 42 иска прокурора к местным администрациям сельских советов и администрации района.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области, по решению суда они должны провести работы по приведению дорожного покрытия автомобильной дороги в соответствие с требованиями ГОСТ на 9-ти участках автодороги; ликвидировать несанкционированные свалки мусора на территории 10-ти населенных пунктов; принять меры к надлежащей организации благоустройства территории, обеспечив размещение указателей с наименованием улиц на 15-ти улицах, а также провести акарицидные мероприятия в парковой зоне и на детских площадках на территории 3-х сельских советов.