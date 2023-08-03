Власти Бондарского района обязали обеспечить жителей дорогами, указателями улиц, а ткже ликвидировать свалки и обработать территории от клещей

В Бондарском районном суде с 17 по 25 июля удовлетворили 42 иска прокурора к местным администрациям сельских советов и администрации района.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области, по решению суда они должны провести работы по приведению дорожного покрытия автомобильной дороги в соответствие с требованиями ГОСТ на 9-ти участках автодороги; ликвидировать несанкционированные свалки мусора на территории 10-ти населенных пунктов; принять меры к надлежащей организации благоустройства территории, обеспечив размещение указателей с наименованием улиц на 15-ти улицах, а также провести акарицидные мероприятия в парковой зоне и на детских площадках на территории 3-х сельских советов.