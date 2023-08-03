В Тамбовской области пьяный водитель пытался подкупить полицейского

2 августа в 17 часов 25 минут в полицию Тамбова поступила информация о факте попытки дачи взятки за непривлечение к ответственности за административное правонарушение. Выяснилось, что сотрудник отдела УГИБДД области проводил патрулирование автодороги Тамбов-Шацк, расположенной в Тамбовском районе. Полицейский остановил 26-летнего водителя, который оказался пьяным за рулем. Когда автоинспектор составил протоков, водитель попытался дать ему взятку, но получил отказ.

Мужчину задержали и доставили в отдел внутренних дел, где опросили.

- Деньги изъяты и приобщены к материалам проверки. На видеорегистраторе запечатлен момент правонарушения. Материалы возбужденного уголовного дела переданы в следственные органы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В дальнейшем водителя могут привлечь к уголовной ответственности. Санкция ст. 291 УК РФ «Дача взятки» предусматривает штраф до полумиллиона рублей либо лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пяти- до десятикратной суммы взятки.