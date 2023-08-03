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НовостиПроисшествия3 августа 2023 10:24

Тамбовчанка за рулем иномарки сбила 6-летнюю девочку, которая вместе с мамой переходила дорогу по «зебре»

Ребенок получил ушибы и ссадины
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В ДТП пострадал маленький ребенок

В ДТП пострадал маленький ребенок

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием пешеходов произошла 2 августа 16 часов 15 минут в районе дома №69 по улице Рылеева города Тамбова. 22-летняя водитель автомобиля Renault Logan сбила 6-летнюю девочку, которая вместе с мамой переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате автоаварии девочка получила ушибы и ссадины и на автомобиле скорой медицинской помощи была доставлена в детскую областную больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.